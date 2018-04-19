روسي يهاجم متجرا بسيف بعد رفض بيع مشروب كحولي له

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اتُهم رجل روسي بتخريب متجر في سان بطرسبورج، باستخدام سيف؛ بسبب رفض بيع مشروب كحولي له.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجل، 41 عاما، كان في المتجر الواقع في ثاني أكبر مدن روسيا الساعة 06:30 صباحا «03:30 بتوقيت جرينتش»، أمس الأربعاء.

وتحظر روسيا، على المتاجر بيع الكحوليات بداية من الساعة 11 مساء حتى الساعة 8 صباحا.

وذكرت الشرطة، أن الرجل، الذي كان ثملا بالفعل، أصيب بحالة من الغضب بسبب رفض المتجر بيع الكحول له وعاد ومعه السيف.

وأفاد البيان، بأن رجال شرطة كانوا يقومون بدوريات بالقرب من المتجر هلاعوا إلى المتجر ونزعوا السلاح من الرجل ثم اقتادوه إلى مركز للشرطة.

وبدا السيف، وهو بطول متر تقريبا، في صورة مرفقة بالبيان.