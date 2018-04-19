قصور الثقافة تحتفل بجوائز نادي تكنولوجيا معلومات

أعلنت هيئة قصور الثقافة جوائز مسابقة أفضل نادي تكنولوجيا معلومات بإقاليم الهيئة، وذلك من خلال الاحتفالية، التي أقيمت اليوم الخميس، بقاعة سعد الدين وهبة في شارع القصر العيني.

وفاز نادي تكنولوجيا قصر ثقافة بورسعيد بجائزة أفضل نادي على مستوى نوادي تكنولوجيا المعلومات، كما فاز نادي تكنولوجيا مكتبة أولاد علام بالدقي بجائزة أفضل نادي بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفي إقليم غرب ووسط الدلتا فاز نادي تكنولوجيا قصر ثقافة قطور، أما في إقليم القناة وسيناء الثقافي فاز نادي تكنولوجيا قصر ثقافة الإسماعيلية، وفي إقليم وسط الصعيد الثقافي فاز نادي تكنولوجيا مكتبة الطفل والشباب بإبوان، أما في إقليم جنوب الصعيد الثقافي فاز نادي تكنولوجيا قصر ثقافة أسوان، كما حجبت لجنة التحكيم جائزة إقليم شرق الدلتا الثقافة والقصور المتخصصة لعدم توافر المعايير.

وفازت الدكتورة ماهينور فؤاد مسئول النوادي بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد كأفضل مسئول عن النوادي بالأقاليم، وذلك لما تبذله من مجهود في تذليل عقبات نوادي تكنولوجيا المعلومات التابعة للإقليم.

وكانت لجنة التحكيم المكونة من أميرة سعيد رئيسًا، وماجدة عطية، وعبير عبدالمؤمن، قد أعلنت النتائج بحضور كلا من دكتور إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، وأميرة النطاط مدير الإدارة العامة لنوادي تكنولوجيا المعلومات، وماهر كمال رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وممدوح أبو يوسف رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجلي عن أنشطة الإدارة العامة لنوادي تكنولوجيا المعلومات ومراحل تطوير المسابقة.