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ياسر جلال: «رحيم» ليس تكرارا لـ«ظل الرئيس»


نشر فى : الخميس 19 أبريل 2018 - 2:48 م | آخر تحديث : الخميس 19 أبريل 2018 - 2:48 م

قال الفنان ياسر جلال، إن دوره في مسلسل «رحيم»، الذي ينافس به في سباق رمضان، جديد عليه شكلًا وموضوعًا ومختلف تمامًا عن الشخصية، التي قدمها في مسلسل «ظل الرئيس»، الذي عرض في رمضان الماضي، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الأحداث لا علاقة لها بالدراما الصعيدية كما يعتقد البعض.

ويعرض مسلسل «رحيم»، على شاشة «cbc»، وتدور أحداثه حول شخصية رجل أعمال مصري يجسده ياسر جلال، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.

المسلسل من تأليف محمد إسماعيل، وإخراج محمد سلامة في أول تجربة إخراجية للتليفزيون، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم، «نور، ومحمد رياض، وحسن حسني، وطارق عبدالعزيز، وصبري فواز».


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