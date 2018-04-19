إطلاق لقب السيدة الأولى على زوجة زعيم كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ 40 عاما

استخدمت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية لقب السيدة الأولى في الحديث عن ري سول جو زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وهي المرة الأولى التي يطلق فيها هذا اللقب على زوجة أي زعيم لكوريا الشمالية منذ أكثر من 40 عاما.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية أشارت في تقاريرها إلى حضور زوجة الزعيم الكوري الشمالي عرض باليه راقص في بيونج يانج ولقبتها "بالسيدة الأولى الموقرة"، فيما يرى محللون أن الزعيم الكوري الشمالي منح زوجته لقب السيدة الأولى تعزيزا لمكانتها قبيل القمة الثلاثية المرتقبة التي يلتقي فيها كيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، بمنح زوجة كيم لقب يناظر لقب كيم جون يوك السيدة الكورية الجنوبية الأولى وميلانيا ترامب السيدة الأولى الأمريكية، كما تأتي ترقيتها جزءا من المساعي الرامية لإظهار كوريا الشمالية كدولة طبيعية.

ويرى باحث كوري شمالي منشق أن القمة الثلاثية المرتقبة ستعقد على أساس الند للند، فإذا حضرت ميلانيا ترامب فستحضر ري.

ولم يستخدم لقب السيدة الأولى في كوريا الشمالية منذ عام 1974 إذ كان يطلق على الزوجة الثانية للزعيم الكوري الشمالي المؤسس كيم إل سونج.

ولكيم وزوجته ري، البالغة من العمر وفقا للتقديرات 29 عاما، ثلاثة أبناء. وتعتبر ري من السيدات البارزات في الدولة التي تغلب عليها السيطرة الذكورية لكنها تتمتع بدور محدود. وعلى عكس والده وجده، عادة ما يظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تصاحبه زوجته وشقيقته، بينما كان من النادر أن تظهر زوجات وشقيقات أسلافه في مناسبات عامة.