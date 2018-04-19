محافظ بني سويف يزور مصنع خميرة يصدر 95% من منتجاته لـ168 دولة

• المصنع يعمل به 500 من شباب المحافظة

زار المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف اليوم مصنع أنجل ييست لإنتاج الخميرة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف شرق النيل، في حضور المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وذلك في إطار برنامج المحافظ الميداني للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل كافة مشكلاته وتحدياته.

واجتمع المحافظ مع مسؤولي المصنع لاستعراض بعض التفاصيل عن المصنع وخطته التوسعية وطاقته الإنتاجية الحالية والمستهدفة، حيث يعد هذا المصنع هو الأول للشركة الصينية الأم خارج دولة الصين، لتحقيق الهدف الاستراتيجى للشركة لكى تصبح عالمية ومتخصصة، وهو ضمن 11 مصنعا عالميا تابعين للشركة الصينية الأم (إنجل ييست)، ويعملون بأحدث تكنولوجيا فى الصين وفى مصر وروسيا (بخطوط إنتاج متعددة).

وصرح المهندس عمرو أحمد نائب مدير عام المصنع، أن قيمة الاستثمارات تصل إلى 152 مليون دولار، والطاقة الإنتاجية لمصنع بني سويف تبلغ 25 ألف طن من الخميرة الجافة، ويتم التصدير إلى 168 دولة عربية وأوربية، حيث يتم تصدير 95% من المنتج، ووصلت الإيرادات في عام 2017 إلى 40 مليون دولار، والـ5% الباقية للسوق المحلي، ويعمل بالمصنع 500 عامل ما بين مهندسين ومسؤولي خطوط إنتاج وعمال وفنيين، وحوالي 95% منهم من أبناء بني سويف، وسوف يصل هذا العدد إلى 1000 عامل خلال التوسعات الجارية.

حيث تنتج مجموعة أنجل بشكل عام الخميرة ومكونات الخبز، مستخلصات الخميرة، منتجات التوابل، منتجات صحيه للإنسان، مستخلصات الخميرة، خميرة الوقود (الإيثانول)، الإنزيمات، منتجات تغذية الحيوانات، اسمدة حيوية ، أعلاف حيوانية.

وحرص المحافظ على تفقد خط الإنتاج والمراحل التي يمر بها المنتج ، ومنظومة العمل التي تعتمد على أحدث الأجهزة في هذا المجال، حيث تجول داخل أقسام المصنع والعنابر والمعامل وتابع جانبا من مراحل الإنتاج بالمصنع والذي يطبق أحدث التكنولوجيا والأجهزة في عمليات الإنتاج وضمان الجودة مثل نظام التحكم الألماني سيمنزpcs7 لضمان استقرار جودة المنتجات، حيث ينتج المصنع الخميرة الجافة والنشطة، مستخلص الخميرة "مكسبات طعم" الأسمدة الحيوية، الأعلاف.

وأكد المحافظ على أن الدولة تولي قطاع الإستثمار والإنتاج الأولوية الأولى، وتدعم كل المشروعات الناجحة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية تشهد تقدما ملحوظا في عهد الرئيس السيسي والعلاقات بين الدولتين التي شهدت تطورا كبيرا على كافة المستويات في الوقت الراهن.

ومن جانبه أشار مستر ليوجين مدير عام المصنع أن الشركة في بني سويف تلقى كل الدعم من المحافظة وجهاز المدينة ، وأنه يوجد تفعيلا عمليا لعلاقات الصداقة القوية بين مصر والصين، مشيرا إلى أن الحكومه الصينية تدعم استثمارات انجل ييست فى مصر.