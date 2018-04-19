• الإعلان عن الفائزين 5 مايو.. والجوائز تشمل كاميرات احترافية وأدوات ومعدات أخرى



أعلن المعهد الدنماركي المصري للحوار انطلاق ماراثون الصورة 2018، السبت المقبل، في ثلاث دول؛ مصر وفلسطين والدنمارك.

ووفق بيان صادر عن المعهد اليوم، فإن ماراثون الصورة للعام الجاري، ينطلق لمدة 10 ساعات في ثلاث مدن؛ القاهرة، رام الله، كوبنهاجن بمشاركة عدد من المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي، برعاية كل من المعهد الدنماركي المصري للحوار (DEDI) ومؤسسة دعم الإعلام الدولي (IMS) في الدنمارك والبيت الدنماركي في فلسطين، بالإضافة إلى مركز الصورة المعاصرة في مصر، وبالتعاون مع مركز الصورة المعاصرة مع مجاورة وفوتوبيا لتنفيذ فعاليات الماراثون في القاهرة.

يدور ماراثون الصورة 2018 حول عشر موضوعات تم تطويرها من قبل لجنة تضم: الفنانة رنا النمر (مصر) والفنان عامر شوملي (فلسطين) والفنان عمر شرقاوي (الدنمارك). ويمكن استلام الموضوعات من ثلاثة مواقع رئيسية: وسط البلد (مركز الصورة المعاصرة - CIC)، الخليفة (مجاورة)، مصر الجديدة (فوتوبيا).

كما يمكن للمشاركين استخدام كاميرات المحمول أو الكاميرات الرقمية أو الأنالوج.

وتهدي لجان التحكيم المتخصصة في كل مدينة عدة جوائز بعد عملية التقييم بشكل مستقل. كما ستُعرض الصور الفائزة وكذلك صور من جميع المشاركين والمشاركات في معرض يُقام في مركز الصورة المعاصرة بعد فترة قصيرة من انتهاء الماراثون.

ومن المقرر اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من ثلاثة مصورين وفنانين ستتولى تقييم الصور وتحديد المتسابقين الفائزين طبقا للمعايير المتفق عليها. وسيتم اختيار الفائزين وفقًا للموضوعات المختلفة التي تشكل ماراثون الصورة، وتحصل الصور الفائزة على جوائز تشمل كاميرات احترافية وأدوات ومعدات أخرى.

وسيكون الإعلان عن الفائزين بحلول الخامس من مايو المقبل، كما سيتم عرض ٤٠ صورة فائزة بالإضافة إلى صور من كل مشارك/ة في مركز الصورة المعاصرة - CiC - بعد انتهاء الماراثون، وذلك في الفترة من ٨ إلى ٢٩ مايو المقبل.