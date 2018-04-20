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عاجل.. «البشير» يعفي وزير الخارجية السوداني من منصبه

إيفون مدحت
نشر فى : الخميس 19 أبريل 2018 - 9:52 م | آخر تحديث : الخميس 19 أبريل 2018 - 10:03 م

أفادت فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر قرارًا بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية.


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