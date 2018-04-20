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أفادت فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر قرارًا بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية.