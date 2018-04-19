قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن طلاب الثانوية العامة في العام الحالي أكثر حظًا من العام الماضي، موضحًا أن نظام الامتحانات هذا العام نموذجين فقط بدلًا من 4 نماذج.



وأضاف «حجازي»، في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أمس الأربعاء، أن الوزارة تنسق مع الجهات الأمنية، عملية تأمين امتحانات الثانوية العامة في محافظة شمال سيناء، متابعًا: «الطلاب هيدخلوا الامتحانات في لجانهم، والقوات المسلحة بتأمن استراحة المدرسين واللجان والكنترولات».



وتابع أن الوزارة انتجت منهج تفاعلي خاص لأبناء شمال سيناء عن طريق «سي دي»، وإرسال قوافل تعليمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لشرح المناهج التعليمية، مضيفًا أنه لا يمكن تقليل زمن امتحانات الثانوية العامة ولكن يمكن تخفيض عدد الأسئلة.



وأشار إلى موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تأجيل امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة بمنطقة شمال سيناء فقط، وإمكانية التقدم لإداء امتحان الدور الثاني والحصول على الدرجات كاملة، مطالبًا من الطلاب غير القادرين على أداء الامتحان في الدور الأول تقديم طلب لدخول امتحان الدور الثاني.



وأوضح أن هناك ثلاثة لجان مسؤولة عن امتحانات الثانوية العامة، وهي لجنة الإدارة لتوزيع الملاحظين على اللجان، ولجنة «الكنترول» المسؤولة عن نماذج الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابة، فضلًا عن الهيئة المنوطة بوضع امتحانات الثانوية العامة والتي تضم 4 أعضاء.



وشدد على ضرورة وجود آليه جديدة لدخول الطلاب المرحلة الجامعية، متابعًا أن يجب الاعتماد على امتحانات القدرات المؤهلة للكليات بدلًا من الاعتماد على درجات امتحان الثانوية العامة فقط.





