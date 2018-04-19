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تعديلات جديدة على نظام حكم الفيديو خلال المونديال الروسي

د ب أ
نشر فى : الخميس 19 أبريل 2018 - 11:20 ص | آخر تحديث : الخميس 19 أبريل 2018 - 11:20 ص

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بث لقطات الفيديو التي يقوم بمراجعتها حكم الفيديو المساعد عبر شاشات كبيرة داخل الملاعب المستضيفة لمباريات مونديال روسيا.

وسيتم الاستعانة بحكم الفيديو المساعد في روسيا، للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، رغم الانتقادات التي لاقتها هذه التقنية.

 

ومن بين الأسباب التي أدت لانتقاد هذه التقنية هي عدم قدرة الجماهير الجالسة داخل الملعب على مشاهدة إعادة اللقطات التي يراجعها حكم الفيديو المساعد.

ولكن في مونديال روسيا سيتم إبلاغ الجماهير عندما يتم مراجعة واقعة ما، وأسباب اتخاذ القرار.

 

ولن يتم بث إعادة اللقطات أثناء مراجعتها من قبل الحكم ولكن بعد أن يتخذ الحكم قراره، بهدف رفع الضغوط عن كاهله.


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