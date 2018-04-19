جمارك قرية البضائع تحبط محاولة تهريب مخطوطات نادرة

أحبطت جمارك الصادر «مصر للطيران»، بقرية البضائع برئاسة رجب محمد محاولة تهريب مخطوطات نادرة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في مشمول "بوليصة الشحن" عبارة عن 6 طرود أمتعة شخصية بوزن 500 كيلوجرام، مشيرا إلى أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود مجموعة من الكتب مختلفة العناوين ومجموعة من "البراويز" وخريطة ورقية باللغة الألمانية داخل "برواز" لدولة فلسطين.

وأوضح أنه تم حجز الطرود لعرضها على لجنة عليا من الآثار والخبراء المختصين، حيث رأت اللجنة بأن الكتب و"البراويز" حديثة الصناعة ولا تخضع لقانون حماية الآثار، وأن الخريطة الورقية تخص دولة فلسطين وتحمل تاريخ 1855-1800 باللغة الألمانية، وهي تعتبر من المخطوطات النادرة.

وقرر مدير عام جمارك الصادرات الجوية كامل الخولي تنفيذ قرار اللجنة العليا بمصادرة تلك الكتب لصالح دار الكتب وحجز الطرد، وتحرير محضر ضبط وإرساله للنيابة المختصة.