بابا الفاتيكان يدعو أساقفة ألمانيا لزيارة روما لحل الخلاف بينهم

يعتزم بابا الفاتيكان، دعوة الأساقفة الألمان، لزيارة روما لحل الخلاف الحالي داخل الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا، بشأن السماح للمسيحيين البروتستانت بحضور القرابين المقدسة.

ورحب رئيس مجمع الأساقفة الكاثوليك في ألمانيا، الكاردينال راينهارد ماركس، برغبة البابا فرنسيس، وذلك حسبما أكد متحدث باسم ماركس، اليوم الخميس في مدينة بون الألمانية.

غير أن المتحدث لم يذكر تفاصيل عن المشاركين في اللقاء مع البابا وموعد اللقاء.

وكان مجمع الأساقفة قد قرر في فبراير الماضي، السماح للأزواج البروتستانت في حالات استثنائية بحضور طقس ما يعرف بالمناولة الأولى أو القربانة الأولى.

غير أن هناك معارضة لذلك من قبل بعض القساوسة الكاثوليك حيث وقع 7 أساقفة بقيادة الكاردينال راينر ماريا فولكي، كاردينال كاتدرائية كولونيا، خطابا للفاتيكان عبروا فيه عن شكوكهم فيما إذا كان من اختصاص مجمع الأساقفة الألمان اتخاذ مثل هذه الإجراءات أصلا، ولم يخطر الأساقفة الـ7 رئيسهم ماركس بشأن الرسالة إلا بعد إرسالها.

وأعلن مجمع الأساقفة الكاثوليك أنه بدأ ينظر في اقتراحات لتعديل قواعد الزواج المشترك بين أبناء الطوائف المسيحية المختلفة وحضور طقوس الأفخارستيا أو سر التناول أو القربان المقدس وهو أحد الأسرار السبعة المقدسة للكنيسة الكاثوليكية.

وسمح لأعضاء المجمع الكنسي بتقديم اقتراحاتهم بهذا الشأن حتى عيد الفصح.

ومن المقرر أن يُبلغ «ماركس»، الأساقفة بما آلت إليه الأمور بهذا الشأن في 23 أبريل الجاري، خلال جلسة دورية للمجمع.

وأكد «ماركس»، أنه لم يرسل الوثيقة للفاتيكان، قائلا إن التقارير التي تتحدث عن رفض البابا المناولة غير صحيحة.