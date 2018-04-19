«ميركل» تستقبل «ماكرون» في موقع بناء الصرح الحضاري «منتدى هومبولت الثقافي»

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر اليوم الخميس، للعاصمة الألمانية برلين.

وقبل إجراء المباحثات السياسية المزمعة بعد ظهر اليوم الخميس، استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الفرنسي في موقع بناء «منتدى هومبولت الثقافي» الواقع في قصر برلين، الذي أعيد بناؤه وسط العاصمة الألمانية لإقامة المنتدى به.

ومن المقرر افتتاح الصرح الحضاري الجديد وسط العاصمة الألمانية برلين في نهاية عام 2019، على أن يكون هذا المنتدى مركزا جديدا للفنون والعلوم والثقافة على مستوى العالم.

ومن المخطط أيضا، أن يتم البحث عن سبل جديدة فيما يتعلق بالتعاطي مع موضوعات مثل الهجرة والعولمة في إطار تبادل عالمي للأفكار في هذا المنتدى بعد افتتاحه.

ويعتزم «ماكرون» التشاور اليوم مع المستشارة الألمانية بشأن تفاصيل خطط الإصلاح الأوروبية مثار الجدل، وسوف يتناولان أيضا الوضع في سوريا وطريقة التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

يُذكر أن «ماكرون» و«ميركل» سيحلان ضيوفا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل في واشنطن.