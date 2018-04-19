ترامب: سنعمل على إعادة مواطنين يابانيين مختطفين في كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستعمل بجد لإعادة المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية منذ عقود، إلى بلادهم.



وأضاف ترامب، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أثار المسألة معه على العشاء خلال اجتماع بينهما في منتجع ترامب في مار آلاجو بفلوريدا.



وأوضح الرئيس الأمريكي أنه وعد آبي بأن تكون هذه المسألة جزءا من المفاوضات مع كوريا الشمالية.



وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "سنعمل بجد بالغ على هذه القضية وسنحاول إعادة هؤلاء الاشخاص إلى وطنهم".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض أيضا على إطلاق سراح ثلاثة أمريكيين في كوريا الشمالية. وقال: "هناك فرصة جيدة للقيام بذلك".



وخطفت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 17 يابانيا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وفقا للحكومة اليابانية.