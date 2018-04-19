أشاد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بالزيارة التي أجراها سامح شكري، وزير الخارجية، خلال الأيام الماضية، إلى بوروندي.

وقال «أبو زيد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، إن: «زيارة وزير الخارجية إلى بوروندي تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه مصر لدول القارة الإفريقية بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص».

وأضاف أن: «السنوات الأربع الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حدثت نقلة نوعية في العلاقات بين مصر وإفريقيا، بدأت بمشاركته الدائمة في القمم الإفريقية، والزيارات التي يقوم بها لكثير من دول القارة، بالإضافة إلى تنظيم مصر للعديد من الفعاليات المهمة مثل مؤتمر الاستثمار في إفريقيا».

وأوضح أن: «هناك توجه استراتيجي لمصر للتفاعل مع القارة الإفريقية، والتعبير عن مصالحها»، مشيرًا إلى تمثيل مصر لها خلال عضويتها بمجلس الأمن العام الماضي.

وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية، خلال اليومين الماضيين، زيارة إلى بوروندي، عقد خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين هناك حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبوروندي.