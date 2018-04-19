«الجندي» يجتمع برؤساء الوحدات المحلية بمحافظة المنوفية

عقد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار سكرتيرعام محافظة المنوفية اجتماعاً موسعاً بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة، بحضور اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية للمحافظة، وذلك علي هامش زيارتة لمتابعة سير أعمال نقل مخلفات مقلب أبو خريطة ونقلها بالمدفن الصحى بكفرداود بمدينة السادات.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة انتظام العمل وبذل المزيد من الجهد وإزالة المعوقات التي تخص تنفيذ نقل المخلفات بالمدفن الصحى، موجها بضروة تمهيد الطرق وتسويتها بشكل سريع ما يضمن سهولة وسرعة إنجاز الأعمال، مؤكدا على أنه سيتابع الأعمال لتأكد من الأنتهاء من عملية نقل المقلب بشكل كامل حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه الوزير القيادات التنفيذية بالمنوفية علي ضرورة تناغم الأعمال في إطار خطط تنموية منسقة من خلال التعاون بين المديريات المختلفة والبحث عن حلول غير تقليدية تتواكب مع روح العصر لحل مشكلات المواطنين وترشيد استهلاك الموارد والبحث عن موارد بديلة.

كما أوصي جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتصدي لكافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، موجها جميع المتعدين على الأراضى بسرعة التوجة لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن آخر موعد لتلقي طلبات التقنين 14 يونيو المقبل، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية وحق الدولة في استغلال أراضيها ما يساهم في دفع عجلة التنمية بالدولة.

وأكد الجندى علي أن الوزارة أنهت استعدادتها لاستقبال شهر رمضان الكريم عن طريق زيادة المنافذ والمعارض وتوفير كافة السلع والخدمات بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية.

من جانبه أكد السكرتير العام على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لبذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة متميزة للمواطنين بما يعود بالنفع العام وتذليل العقبات التى تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية.