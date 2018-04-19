الخميس 19 أبريل 2018 12:37 م القاهرة القاهرة 29.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟

النتـائـج تصويت

رفع مستوى التحذير في اليابان بعد ثوران أحد البراكين

طوكيو- د ب أ
نشر فى : الخميس 19 أبريل 2018 - 10:58 ص | آخر تحديث : الخميس 19 أبريل 2018 - 10:58 ص

شهدت جزيرة كيوشو جنوبي اليابان، اليوم الخميس، ثوران بركان بها، حيث لفظ رمادا ودخانا في الهواء.

ورفعت هيئة الأرصاد مستوى التحذير من بركان «ماونت لو»، إلى الدرجة الثالثة على مؤشر من خمس درجات، فقد تم حظر دخول المنطقة حول البركان وتوسيع محيط المنطقة المحظورة حول الفوهة ليصل نصف قطرها إلى 2 كيلومتر.

وقال المتحدث باسم الحكومة، يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي، إنه لم ترد بلاغات على الفور بوقوع إصابات أو خسائر جراء ثوران البركان في الساعة 03:39 مساء «06:39 بتوقيت جرينتش».

وكانت نوبات ثوران قوية قد سجلت في بركان «ماونت شينموي» الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن «ماونت لو» في الشهر الماضي وأوائل الشهر الجاري.

وتقع اليابان في إطار ما يعرف بـ«حزام النار» الخاص بالمحيط الهادئ، وهي منطقة تعرف بالزلازل ونوبات الثوران البركانية المتكررة.

ويوجد في اليابان أكثر من 100 بركان نشط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك