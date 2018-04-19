رفع مستوى التحذير في اليابان بعد ثوران أحد البراكين

شهدت جزيرة كيوشو جنوبي اليابان، اليوم الخميس، ثوران بركان بها، حيث لفظ رمادا ودخانا في الهواء.

ورفعت هيئة الأرصاد مستوى التحذير من بركان «ماونت لو»، إلى الدرجة الثالثة على مؤشر من خمس درجات، فقد تم حظر دخول المنطقة حول البركان وتوسيع محيط المنطقة المحظورة حول الفوهة ليصل نصف قطرها إلى 2 كيلومتر.

وقال المتحدث باسم الحكومة، يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي، إنه لم ترد بلاغات على الفور بوقوع إصابات أو خسائر جراء ثوران البركان في الساعة 03:39 مساء «06:39 بتوقيت جرينتش».

وكانت نوبات ثوران قوية قد سجلت في بركان «ماونت شينموي» الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن «ماونت لو» في الشهر الماضي وأوائل الشهر الجاري.

وتقع اليابان في إطار ما يعرف بـ«حزام النار» الخاص بالمحيط الهادئ، وهي منطقة تعرف بالزلازل ونوبات الثوران البركانية المتكررة.

ويوجد في اليابان أكثر من 100 بركان نشط.