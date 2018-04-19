قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة لا تستطيع وحدها تقديم كل أوجه الدعم للمستشفيات الجامعية، وتحتاج إلى جهات داعمة لتطوير الخدمة بها.

وأضاف «عبد الغفار»، في تصريح لفضائية «دي إم سي»، خلال تفقده لمستشفى أبو الريش الياباني، مساء الخميس، أن المستشفيات الجامعية تقدم الخدمة لـ17 مليون مريض مصري سنويًا بالمجان.

وأشار إلى تفقده مستشفى أبو الريش الياباني، اليوم بصحبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، جمعة مبارك الجنيبي، وتقديم الجانب الإمارتي دعمًا لتعزيز قدرة الأقسام خاصة القلب والصدر بالمستشفى، وذلك للمرة الثانية.

وتابع أن هذه المنحة تساهم أيضًا في شراء أجهزة منظار لاستخراج الأجسام الغريبة من المرضى، لافتًا إلى أنه في رمضان المقبل ستتلقى المستشفى دعمًا إماراتيًا جديدًا.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والسفير الإماراتي جمعة مبارك، اليوم الخميس، مستشفى أبو الريش الياباني، عقب انتهاء حفل تبرع شركة إمارات مصر للمستشفى بمليون جنيه مصري.