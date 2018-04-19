وزير التنمية المحلية: إنشاء شركة قابضة للقمامة برأس مال 8 مليارات جنيه

قال وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، إن الدولة تسعى للقضاء على مشكلة القمامة بكافة المحافظات، موضحا أنه سيتم إنشاء الشركة القابضة للقمامة خلال الفترة المقبلة برأس مال يبلغ 8 مليارات جنيه.

ووعد الجندي - خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنوفية بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة على هامش زيارته التفقدية - بحل بعض مشكلات النواب عن طريق التنمية المحلية والتواصل مع بعض الوزارات الأخرى للمساعدة في حلها .

وأكد ترحيبه باستقبال أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية وكافة أعضاء مجلس النواب على مستوى الجمهورية؛ لتبادل الرؤى والأفكار للعمل على حل أية مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين في دوائرهم المختلفة، واستمع إلى عدد من طلبات أعضاء مجلس النواب والتي تعلقت بالقمامة والطرق والمياه.