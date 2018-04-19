أمين عام حلف الناتو ينتقد هولندا لإنفاقها القدر القليل على «الدفاع»

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انتقد الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي «ناتو»، الجنرال ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، هولندا لإنفاقها القدر القليل على الدفاع، وذلك خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا للبلاد.

وقال «ستولتنبرج»، خلال حوار مع أعضاء البرلمان الهولندي في لاهاي: «نحن نتوقع المزيد»، مضيفا أنه يجب استثمار المزيد في الدفاع خلال أوقات زيادة التوترات الدولية.

وأضاف: «نحن بحاجة لاستثمار المزيد لمكافحة الإرهاب ولردع روسيا ولتقاسم العبء بأمانة».

كما ذكّر «ستولتنبرج»، أيضا هولندا بالاتفاق بين الدول الأعضاء بحلف الناتو لإنفاق 2% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع.

وبلغت ميزانية الدفاع لهولندا العام الجاري نحو 9 مليارات يورو «11.1 مليار دولار» أي 1.2% من إجمالي الناتج المحلي.