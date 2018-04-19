قال رئيس مجلس إدارة شركة (إيه. إم. سي) الأمريكية، آدم آرون، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، مساء الأربعاء، إن الدور السينمائية التي ستفتتحها شركته ستوفر حوالي ألفي وظيفة، متوقعًا توفير مزيد من الوظائف مع افتتاح مزيد من دور السينما.



وأضاف آرون، أن شاشات دور العرض ستعرض أفلام هوليود وبوليود وكذلك ستفتح الفرصة للأفلام السعودية.



وأوضح آون أنه سيجري توفير التذاكر للجمهور من غد على أن يتم العرض للجمهور يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم عرض خمس حفلات وثلاثة أفلام مختلفة وستبدأ الحفلات من (10:30 صباحا إلى 11:30 مساء بالتوقيت المحلي).



وكشف آرون عن العمل على تغيير مقاعد السينما الحالية رغم كونها من الجلد الإيطالي إلا أنها مصممة في الأصل لمسرح.



وأضاف "بحلول فصل الصيف سيتم استبدالها لتكون مشابهة للكراسي السينمائية للشركة".



وأوضح أن السينما ستكون للعوائل ومن الممكن تخصيص بعض الحفلات أو القاعات للشباب إلا أن غالبية العروض ستكون للعائلات وهو يتناسب مع توجه المملكة.



وقال إن سبب اختيار عرض فيلم (بلاك بانثر)، وهو فيلم أمريكي شهير، أُنتج عام 2018، لأنه يروي قصة ملك يحول دولته تقنيا وحضاريا وأكمل مبتسما أن هذا "يماثل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورغبته في تحويل المملكة".



وأشار آرون إلى أن "هذه السينما أسرع سينما تم تشغيلها ويمكن أن تسجل بالتاريخ.. الوقت قد حان ليشاهد السعوديون السينما ليس في البحرين ولا دبي ولا لندن ولا نيويورك بل في الرياض وفِي 15 مدينة سيتم افتتاح وتشغيل دور عرض سينمائية فيها".



وأعرب عن أمله "أن تسعد الأفلام ودور عرض شركته الشعب السعودي".



وكشف وزير الاعلام والثقافة بالسعودية، عوّاد العواد، في حديث خاص لوكالة الأنباء الألمانية، أن هناك أكثر من 10 شركات تقدمت بطلب للحصول على ترخيص تشغيل دور عرض سينمائية، متوقعًا أن يتم خلال العام منح الترخيص لأربع شركات بخلاف (إيه. إم. سي) الأمريكية.



وأشار العواد إلى أن تحديد سعر التذاكر سيكون ملائما للجميع من ضمن تقييم الشركات التي ستمنح الترخيص، بالإضافة إلى شروط السلامة والأنظمة.



وشدد الوزير "المهم بالنسبة للسعودية جودة الشركات وليس عددها وكميتها"، مؤكدًا على وجود رقابة على الأفلام ككل الدول.



وأوضح أن الفيلم سيتم الترخيص له من هيئة الإعلام المرئي والمسموع بجانب تحديد الفئة العمرية المناسبة للفيلم، بدون أن تؤثر على جودة الفيلم ومتعته.



وفي وقت سابق اليوم، افتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي، الدكتور عواد العواد، ووكيل الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مساء الأربعاء، أول دار سينما في في المملكة، منذ أكثر من 35 عامًا، في خطوة تاريخية لتشغيل دور العرض السينمائي في السعودية، بفيلم (بلاك بانثر)، وهو فيلم أمريكي شهير، أُنتج عام 2018



وعرض الفيلم بحضور آدم آرون، المدير التنفيذي ورئيس الجهة المنظمة للقطاع السينمائي في المملكة، شركة (إيه.إم.سي) للترفيه.



وقال المشرف على قطاع السينما في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بدر الزهراني، في تصريح له الأربعاء إنه تمت دعوة المختصين والمهتمين بالشأن السينمائي لحضور العروض التجريبية الأولى التي تبدأ اليوم بهدف التمهيد لافتتاحها بعد أسبوع للجمهور العام.



وأشار الزهراني إلى أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تعمل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم تجربة هوليودية فريدة من نوعها في أجواء ممتعة وشيقة للأفراد والعائلة السعودية، بخياراتٍ عديدة، ابتداء من بيع التذاكر الذي سيكون إلكترونيا، إضافة إلى نقاط البيع الأخرى التي سيتم التنويه عنها مبكرا.