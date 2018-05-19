نتيجة للعمليات العسكرية للقوات المسلحة، التى تنفذها ضد العناصر التكفيرية فى وسط سيناء، يسقط عدد من المصابين من الجنود والضباط، الأمر الذى يتطلب إسعافهم بشكل سريع لمحاولة إنقاذ حياتهم، وهنا تظهر شجاعة وبطولات أفراد الإسعاف، الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، بإصرارهم على المجازفة أثناء اشتداد المعارك العنيفة بين أبطال الجيش والتكفيريين، لحماية أرواح الضباط والجنود.

بالقرب من أحد المراكز الأمنية بوسط سيناء، توجد وحدة بها عدد من المسعفين والسائقين، الذين قرروا أن يستمروا فى العمل داخل أرض الفيروز رغم الصعاب التى تواجههم، والتقت «الشروق» عددا منهم، لكنهم رفضوا الإدلاء بأسمائهم خشية استهدافهم من العناصر الإرهابية.

«أنا شغلى هنا ومش هسيبه مهما حصل حتى لقاء وجه الله الكريم»، بهذه الكلمات بدأ سائق سيارة الإسعاف وهو من أبناء محافظة الدقهلية، ويبلغ من العمر 47 عاما، يخدم فى سيناء منذ عام 2009 حديثه، مؤكدا أنه لن يطلب نقله من سيناء كما نصحه البعض لخوفهم عليه من العمليات الإرهابية التى كانت تستهدف سيارات الإسعاف فى بعض الأحيان، فى محاولة من الإرهابيين لمنع وصولهم إلى أماكن الاشتباكات.

وأضاف أنه طلب الاستمرار فى العمل بوسط سيناء وعدم مغادرتها، لأن الجميع يجب أن يكونوا على قلب رجل واحد مع القوات المسلحة من أجل الوطن والأرض، مؤكدا أن محاربة الإرهاب واجب وطنى على كل أفراد الشعب المصرى، فالإرهاب لا يفرق بين مدنى أو عسكرى، لأن هدفهم واحد، وهو نشر الفوضى وعدم الاستقرار، لكن ذلك لن يحدث أبدا.

وقال السائق إنه تم استهداف سيارته من قبل، أثناء نقله أحد الجنود المصابين نتيجة العمليات العسكرية، لكنه تمكن من الهرب والوصول بالمجند إلى المستشفى لتلقى العلاج، مشيرا إلى أن هذا أقل ما يمكن أن يقدمه، لمؤازرة القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب.

وشارك أحد المسعفين فى الحديث، مؤكدا أنه قدم طلبا فى عام 2014 للالتحاق بالعمل فى هيئة الإسعاف بوسط سيناء، إيمانا منه بضرورة مساندة القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب الأسود واجتثاثهم من أرض الفيروز، وأشار إلى أن ما يتعرضون له من استهداف أقل بكثير مما يواجهه رجال القوات المسلحة، إلا أن خطورة عملهم تكمن فى رصد الجماعات الإرهابية لهم لمنعهم من إنقاذ القوات.

ولفت إلى أنه يقضى قرابة 40 يوما وأكثر دون الحصول على إجازات، بهدف البقاء فى مسرح العمليات تحسبا لأى ظرف طارئ، مشددا على أنهم يبذلون ما فى وسعهم لإسعاف الجنود والضباط فى العمليات العسكرية، خاصة التى تكون فى الجبال والمناطق الوعرة، رغم صعوبة السير فى هذه الطرق، بسبب وضع الإرهابيين عبوات ناسفة فى اتجاه سيرهم.

أحد السائقين، يبلغ من العمر 37 عاما، يشرح ظروف عمله فى منطقة الحرب قائلا إنه قطع إجازته فور علمه ببدء عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018»، وعاد إلى عمله على الفور، تاركا زوجته وأولاده، لمساندة الأبطال فى العمليات العسكرية وحماية أرواحهم، مشيرا إلى أن قيادة الجيش الثالث الميدانى تقدر مجهود العاملين فى هيئة الإسعاف والمشاركين فى العملية، اعترافا بالمجهودات التى يقومون بها والمخاطر التى تواجههم.