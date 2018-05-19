محافظ أسيوط: توافر السلع الغذائية واحتياجات المواطنين بمعارض «أهلا رمضان»

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، في بيان اليوم السبت، على جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك وجميع احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان بمعارض «أهلا رمضان» والمنتشرة بقرى ومراكز المحافظة «ديروط، أبوتيج، ساحل سليم، مركز أسيوط، مدينة أسيوط» والتوسع في فتح معارض جديدة بالقرى، بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة الثابتة والمتنقلة ومنافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، وفروع جمعيتي المنتشرة بجميع القرى والمراكز.

من جانبه أشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى، أن حملات الرقابة التموينية بالمديرية خلال أسبوع بقرى ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 346 مخالفة تموينية متنوعة منها 136 مخالفة في قطاع المخابز والأسواق تنوعت ما بين «إنتاج خبز ناقص الوزن والمواصفات، وتجميع دقيق، ومخالفة عدم نظافة أدوات العجن، وتوقف عن الإنتاج، وعدم صرف بونات الخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز واسم صاحبه ومديرة المسئول ووزن الرغيف وسعره، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم وجود شهادة صحية، بالإضافة إلى ضبط 31 كيلوجرام فراخ بدون بيانات، و63 كيلوجرام لحوم بدون بيانات، وذبح خارج المجزر، و150 كيلوجرام من العصائر البودرة، وياميش رمضان غير مدون عليه أي بيانات».

وتم تحرير المحاضر اللازم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.