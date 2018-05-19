رئيس جامعة المنيا يتفقد امتحانات التربية النوعية والطفولة المبكرة

تفقد الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، ويرافقه الدكتور مصطفى عبدالنبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير الامتحانات بكليتي التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة في أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك للاطمئنان على استقرار سير العملية الامتحانية مع عدم وجود أي شكاوى طلابية.

وشدد رئيس الجامعة، بضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وخاصة لعقد الامتحانات خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لانضباط الامتحانات ونجاحها، وتوفير كاميرات المراقبة داخل اللجان، مؤكدًا على تواجد أستاذ المادة باللجان للرد على استفسارات الطلاب، وعدم دخول التليفون المحمول مع الطلاب.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة زينب أمين عميد كلية التربية النوعية، والدكتور نبيل السيد حسن الجباس عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ووكلاء كل كلية لشئون التعليم والطلاب.