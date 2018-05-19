هازارد سعيد بالفوز على مانشستر يونايتد والتتويج بكأس الاتحاد

أبدى إدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على مانشستر يونايتد 1 / 0، اليوم السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال هازارد :" لقد حاولنا أن ندافع بشكل جيد. حافظنا على نظافة شباكنا، سجلنا هدفا واحدا، هذا يكفي اليوم ولكن إذا أردت أن تفوز بالعديد من المباريات سوف نحتاج للعب بشكل أفضل لأننا اضطررنا للعب بشكل دفاعي".

ولم يحسم هازارد بعد مستقبله مع تشيلسي ولكنه قال إنه يريد أن يستمتع بالفوز فقط.

وقال :"الآن أنا سعيد فقط. مشاهدة الجماهير وهي تحتفل شيئا نحبه. لم نحظ بمسوم عظيم ولكن على الأقل أنهيناه فائزين بلقب".