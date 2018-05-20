منتخب الشباب يودع تصفيات أمم إفريقيا بالهزيمة أمام السنغال

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ودع منتخب الشباب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم إفريقيا مواليد 99، عقب الهزيمة أمام نظيره 7-6 بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما في إياب الدور الثاني باستاد بورسعيد.

بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحى فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى محمد عبد المنعم وزياد ياسر ومصطفى عادل ومحمد هانى "تريكا"، وفى الوسط خالد بسيونى وعمار حمدى وأحمد يوسف، وحسين فيصل وفى الهجوم محمد كارم ورشدى أشرف.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من الفريقين استحوذ عليها لاعبو منتخبنا فى الوقت الذى ظهر فيه لاعبو السنغال بشكل جيد، وأضاعوا بعض الفرص الحقيقية أمام مرمى منتخبنا، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

استمر الوضع كما هو عليه في الشوط الثاني حاول الفريقين تسجيل هدف الفوز ولكن وسط حذر كبير منهما لتنتهي المباراة بالتعادل لننتقل إلى ركلات الترجيح.

وخسر المنتخب الوطني بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت بين المنتخبين بداكار انتهت بالتعادل السلبى، ويحتاج المنتخب للفوز بأى نتيجة لضمان الصعود للمرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.