«أوقاف إسكندرية»: التزام جميع الأئمة بخطة الوزارة

أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ محمد العجمي، الإلتزام التام لجميع الأئمة والدعاة بالخطة التى وضعتها الوزارة تحت رعاية وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، والحرص على تطبيقها عمليا، والبعد عن التشدد، وتقديم وجبة دينية دسمة لضيوف بيوت الله.

وأضاف «العجمي»، في ثاني أيام صلاة التراويح، والتى شهدت إقبالا كبيرا بكافة مساجد المحافظة، اليوم الجمعة، أن الوسطية السمحاء هى طريق النور والعبور إلى طريق الله المستقيم.

وأشار إلى حرص المواطن السكندري على تحدي الدعوات الهدامة التى دعا إليها أصحاب الأفكار المتشددة بالبعد عن المساجد التى يؤم الناس فيها أبناء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، تحت دعوى عدم الشعور بالخشوع والتسرع فى الصلاة، مؤكدا أن البيت الأزهرى هو بيت الوسطية والاعتدال.



