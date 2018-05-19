أديس أبابا: السعودية ستفرج عن ألف سجين إثيوبى

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم السبت، أن السلطات السعودية وافقت على الإفراج عن السجناء الإثيوبيين الذين يقبعون فى السجون ومراكز التوقيف بالمملكة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية «إينا».

فيما نقل موقع «فانا» الإثيوبى عن متحدث باسم الحكومة الإثيوبية، قوله إن حوالى ألف سجين سيتم إطلاق سراحهم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، قد وصل، الخميس الماضى، إلى الرياض فى زيارة رسمية، تلبية لدعوة وجهها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهى أول زيارة رسمية لرئيس الوزراء الاثيوبى خارج إفريقيا، منذ توليه منصبه فى إبريل الماضى.

واجتمع رئيس الوزراء الإثيوبى مع المسئولين السعوديين، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.

وعقب تلك الزيارة، توجه أبى أحمد إلى الإمارات، حيث عقد، مساء أمس، مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، تناولت علاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن عشرات الآلاف من الأجانب يقبعون حاليا فى سجون السعودية، أدين معظمهم بتهمة خرق قوانين الهجرة.