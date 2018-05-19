الجيش السوري ينفي أنباء عن اتفاق مع «داعش» جنوب دمشق

نفى الجيش السوري صحة الأنباء عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار بينه وتنظيم "داعش" الإرهابي في حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "ليس هناك أي اتفاق بين الجيش العربي السوري وتنظيم داعش الإرهابي في الحجر الأسود وما تم تناقله من معلومات غير دقيق".

وذكرت قناة روسيا اليوم نقلا عن مصادر ميدانية أن المواجهات العسكرية وإطلاق النار في المنطقة (حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك) توقفت اعتبارا من الساعة 12 من ظهر اليوم، مضيفة أن التنظيم الإرهابي والجماعات المرتبطة به أعربت عن جاهزيتها للاستسلام دون مقاومة وطلبت السماح لها بالخروج.

وتابعت: "إنه لم يتم الاتفاق بعد بشأن الجهة التي سينسحب إليها نحو 1700 مسلح مع أفراد عوائلهم، موضحة أن المجموعات المسلحة في البادية السورية سبق أن رفضت استقبال المسلحين من جنوب دمشق، وهذا ما يفسر عدم الإعلان عن الاتفاق رسميا حتى الآن".

وكانت تقارير إعلامية أفادت، في وقت سابق، بأن اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الـ12 من ظهر اليوم وسيستمر حتى الساعة الخامسة صباحا من يوم غد الأحد، ليبدأ بعد ذلك انسحاب المجموعات المسلحة كاملا من المنطقة.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين في آخر جيب للتنظيمات المسلحة بمحيط العاصمة السورية.

وكان الجيش السوري قد نجح خلال الأشهر الماضية في استعادة مساحة واسعة من الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة والتنظيمات الإرهابية في أرياف دمشق، وذلك بعد انسحاب المسلحين إلى محافظتي إدلب وحلب، بموجب الاتفاقات المبرمة بين قادة تلك الفصائل والحكومة السورية تحت رعاية العسكريين الروس.