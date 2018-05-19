الجيش اليمني يمشط المناطق المحررة في مديرية كتاف بصعدة

ذكرت مصادر يمنية، أن الجيش الوطني اليمني، يقوم بعمليات تمشيط للمناطق المحررة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

ونقلت قناة «العربية الحدث» الإخبارية، اليوم السبت، عن المصادر قولها: «إن عمليات التمشيط جاءت عقب تمكن قوات الجيش اليمني من استعادة السيطرة على منطقة العطفين بمديرية كتاف»، مضيفة: «قوات الجيش تواصل عملياتها العسكرية لاستعادة المزيد من المواقع في المحافظة».

وكانت قوات الجيش اليمني، وبدعم من التحالف العربي، تمكنت أمس الجمعة، من تحرير سلسلة جبال وقرية الفرع في محافظة صعدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية.