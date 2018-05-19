مصدر سوري: اتفاق لخروج مسلحي «داعش» من أحياء جنوب دمشق

أفاد مصدر ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية في أحياء جنوب العاصمة السورية دمشق، بأن اتفاقا لوقف إطلاق النار في الحجر الأسود ومخيم اليرموك دخل حيز التنفيذ من الساعة الثانية عشرا من ظهر اليوم السبت، إلى الساعة الخامسة صباحا من غد الأحد.

وقال المصدر، في تصريح صحفي اليوم، إن المجموعات المسلحة تبدأ بعدها بالانسحاب الكامل من حيي الحجر الأسود ومخيم اليرموك.

وأضاف المصدر: «تم وقف العمليات العسكرية بشكل كامل حاليا، ولكن نحن لا نثق بمسلحي "داعش"، وفي حال لم يلتزموا بالاتفاق سوف تعود العمليات العسكرية لإنهاء وجود كل المجموعات المسلحة في جنوب دمشق».

ولم يكشف المصدر عن الجهة التي سوف يذهب إليها مسلحو تنظيم «داعش» وفصائل المعارضة.

وكانت القوات الحكومية رفضت طلب مسلحي «داعش» الخروج بداية الشهر الجاري والتوجه إلى محافظة دير الزور شرق سوريا.

وقاربت العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها على إنهاء شهرها الأول وحققت القوات الحكومية السيطرة على أكثر من 80% من حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك وخسرت المئات من عناصرها خلال المعارك مع مسلحي تنظيم «داعش».