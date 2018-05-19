محافظ جنوب سيناء يستمع لشرح تفصيلي لعمل محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور والتي تعمل بطاقة 30 ألف م2 يوميا بتكلفة 450 مليون جنيه.

وتابع المحافظ خلال جولته التفقدية مراحل تحلية المياه واستمع إلى شرح تفصيلي عن طرق ومراحل تشغيل المحطة.

وأكد فودة أن مشروع محطة التحلية يرتبط بعدد 5 آبار مياه شرب بسهل القاع بخطوط ربط خزان مياه سعة 5 آلاف متر مكعب، بطول 21 كيلو متر، مشيرا إلى أن المحطة تعتمد على أحدث تكنولوجيا تحلية مياه البحر.

وقال المهندس جمال عبدالصبور رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء أن محطة التحلية تعمل بنظام التناضح العكسي وتتكون من عدة مراحل، المرحلة الأولى تضم المأخذ البحري المفتوح من مياه خليج السويس بنطاق الطور ويعتمد علي خطوط سحب من البحر عن طريق طلمبات سحب عملاقة وخزان للمياه المالحة يتم به المعالجة الأولية لمياه البحر للتخلص من أي عوالق ظاهرية في المياه.

ليأتي مستوى «الفلاتر الميكرونية» بمرور المياه تحت ضغط من الفلاتر الميكرونية قطر 1/250 ميكرون ليتم التخلص نهائيا من أي شوائب في المياه المالحة قبل دخولها عنبر التحلية، والمرحلة الثانية هي وحدة التحلية التي تتكون من طلمبة ضغط عال، ويتم فيها ضخ المياه لمجموعة الأغشية بمسارات خاصة، ويتم استخلاص المياه المحلاه بنسبة 25% من المياه المالحة ثم تبدأ مرحلة تعقيم عن طريق أجهزة حقن إليكتروني لكل وحدة.

ويتم إضافة المعالجات الكيميائية للمياه المنتجة طبقا لمعايير منظمة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ثم يتم أخذ عينات لكل مرحلة وتحليلها كيميائيا داخل معمل المحطة المجهز بأحدث أجهزة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية.

وبعد الاتتهاء من عملية التحلية ومراحل الاختبار يتم دخول المياه المنتجة لوحدة «الكالسيت»، وفي هذا الصدد أكد عبد الصبور أن وحدة الكالسيت تم تنفيذها لأول مرة بمحطة الطور وفيها يتم ضبط الرقم الهيدروجيني بمعني تعادلية المياه بين الحمضية والقلوية وهو مايعادل ماء النيل النقي والطعم المستساغ.

كما يتم تخزين المياه المنتجة بخزانات المحطة وعددها 2 خزان كبير سعة 10000متر مكعب

وأشار إلى أن ضخ المياه لمدينة الطور يتم عن طريق رافع كبير من خلال عدد 3 خطوط عملاقة قطر 500 مم تم ربطها على خزانات المدينة.

وأشار إلى أنه تم اعتماد عينة مياه الشرب المنتجة من المحطة من وزارة الصحة، بمواصفات أهمها أن العكارة صفر، الرقم الهيدروجيني 7. 2، لا يوجد أملاح فوسفات ومنجنيز، لا يوجد أية معادن ثقيلة، التحليل البكتريولوجي صفر، مجموع الأملاح المذابة 250 جزء في المليون .