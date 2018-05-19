التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوري و«داعش» جنوبي دمشق

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوري، وتنظيم داعش الإرهابي، جنوبي دمشق.