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التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوري و«داعش» جنوبي دمشق

نور رشوان
نشر فى : السبت 19 مايو 2018 - 12:57 م | آخر تحديث : السبت 19 مايو 2018 - 12:57 م

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوري، وتنظيم داعش الإرهابي، جنوبي دمشق.


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