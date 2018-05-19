التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوري و«داعش» جنوبي دمشق

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ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوري، وتنظيم داعش الإرهابي، جنوبي دمشق.