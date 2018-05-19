«ثقافة النواب» تعلن موعد تسليم أمانة المجلس تقريرها حول قانون «الصحافة والإعلام»



قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»، متابعًا أنه سيتم إرسال تقرير اللجنة للأمانة العامة للمجلس الأسبوع المقبل.

وأضاف رئيس «ثقافة النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الجمعة، أنه تم تعديل 101 مادة من أصل 127 مادة، وتم تغيير أحد نصوص القانون لعدم دستوريته.

وأشار إلى صورية الجمعيات العمومية الموجودة بالمؤسسات الصحفية، وتعامل البرلمان مع المؤسسات الصحفية القومية والخاصة على قدم المساواة، مؤكدًا أنه يتم الضغط لإصدار قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» خلال دور الانعقاد الحالي.

وذكر أن القانون الجديد ينص على تغيير رؤساء مجالس الإدارات وفقًا لمعايير النجاح والفشل، موضحًا: «القانون الجديد لا يعطي أي مبرر لاستمرار رؤساء مجالس الإدارات، في مناصبهم خلال الـ3 سنوات المحددة لهم، إذا فشل في إنجاح المؤسسة من أول عام، أما بالنسبة لرؤساء التحرير فكل هيئة لها الحرية في ذلك».