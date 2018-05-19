نادال يعبر ديوكوفيتش وهاليب تواجه سفيتولينا في نهائي بطولة إيطاليا

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تأهل الإسباني رافاييل نادال إلى نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس للمرة الأولى منذ عام 2014.

وفاز نادال على الصربي نوفاك ديوكوفيتش 7 /6 (7 /4) و6 /3 اليوم السبت في المربع الذهبي للبطولة.

وصعدت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى على العالم إلى نهائي منافسات السيدات لتواجه الأوكرانية يلينا سفيتولينا.

ويحتاج نادال للفوز بلقب بطولة إيطاليا من أجل استعادة صدارة التصنيف العالمي من السويسري روجيه فيدرر.

كما يسعى اللاعب الإسباني للحصول على دفعة معنوية قوية في ظل طموحاته للتتويج للمرة الحادية عشر في مسيرته بلقب بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ورغم الهزيمة فإن ديوكوفيتش سيتقدم بشكل ملحوظ في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الذي يصدر بعد غد الاثنين.

ونجح ديوكوفيتش المصنف 18 على العالم حاليا في الوصول إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في 2018.

ويتطلع نادال للفوز بلقب البطولة الإيطالية للمرة الثامنة في مسيرته.

ويلتقي نادال في المباراة النهائية مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع بين الألماني الكسندر زفيريف والكرواتي مارين سيليتش.

وفي منافسات السيدات تأهلت الأوكرانية يلينا سفيتولينا للمباراة النهائية بفوزها على الإستونية انيت كونتافيت 6 /4 و6 /3 في المربع الذهبي.

كما فازت هاليب على الروسية ماريا شارابوفا 4 /6 و6/1 و6 /4 لتخسر أول مجموعة لها خلال مشوارها في البطولة الإيطالية.

وقالت هاليب بشأن شارابوفا "من الصعب دائما مواجهتها لكني كنت واثقة من أن لدي الطاقة الكافية للفوز بالمباراة".

وتلتقي هاليب مع سفيتولينا في تكرار لسيناريو مباراتهما معا في نهائي البطولة الإيطالية العام الماضي والتي انتهت بفوز اللاعب الأوكرانية 4 /6 و7 /5 و6 /1.

وأوضحت هاليب "سفيتولينا منافسة صعبة للغاية".