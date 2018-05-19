مقتل 11 على الأقل بعد تفجيرات باستاد كريكيت في أفغانستان

لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم في وقت متأخر من مساء الجمعة، عندما ضربت ثلاثة انفجارات متتالية ستاد للكريكيت في شرقي أفغانستان، وفقا لما ذكره مسؤول محلي.

وقال المتحدث باسم محافظ إقليم نانجارهار، عطا الله خوجياني، إن خمسة وأربعين شخصا أُصيبوا بجروح في الحادث الذي وقع في مدينة جلال آباد عاصمة الإقليم.

وأوضح «خوجياني»، أن الانفجارات وقعت أثناء مباراة للكريكيت في مسابقة «كأس رمضان»، مضيفا أن سبعة من المصابين في حالة حرجة، قائلا إن ثمانية من المصابين خرجوا من المستشفى، فيما لا يزال 37 آخرون يخضعون للعلاج في مستشفى المدينة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ولقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم وأُصيب 36 آخرون يوم الأحد الماضي، عندما هاجم مسلحون مبنى حكوميا في جلال آباد.