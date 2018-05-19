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مؤتمر بأكسفورد يتبنى مبادرة رابطة العالم الاسلامي

الدكتور/ محمد بن عبدالكريم العيسى
الدكتور/ محمد بن عبدالكريم العيسى
كتبت -سنية محمود
نشر فى : السبت 19 مايو 2018 - 6:42 م | آخر تحديث : السبت 19 مايو 2018 - 6:42 م

«مؤتمر أكسفورد» يتبنى مبادرة رابطة العالم الإسلامي لدعم الاندماج الإيجابي للأقليات الدينية والثقافية
تبنى المؤتمر الدولي للسلام بين أتباع الأديان المنعقد في مقر جامعة «أكسفورد» بالمملكة المتحدة، مبادرة رابطة العالم الإسلامي حول برامج الاندماج الوطني الإيجابي للأقليات الدينية والثقافية بمختلف تنوعها وتعددها.

كما تبنى المؤتمر كذلك رؤية الرابطة في استبدال مصطلح «الأقليات» بوصف «فئة الخصوصية الدينية والثقافية»، التي جاءت في كلمة الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في حفل الافتتاح.


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