الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخا باليستيا باتجاه موقع عسكري جنوب غرب السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، إطلاق صاروخ باليستي على موقع عسكري جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) أطلقت صاروخا باليستياً على لواء الرادارات السعودي في خميس مشيط.

وأشارت القناة إلى أن الصاروخ من نوع «بدر1»، دون إضافة مزيد من التفاصيل،ولم تصدر القوات السعودية أي تعليق بخصوص هذا الصاروخ حتى الآن.

وصعد الحوثيون من ضرباتهم الصاروخية تجاه الأراضي السعودية، رداً على ما يصفوه باستمرار «العدوان» على اليمن، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي، إلا أن الأخيرة تعلن تصدي تلك الصواريخ.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ضد مسلحي الحوثي في اليمن، بعد أشهر من اقتحام الحوثيين للعاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح.