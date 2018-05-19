قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية التي انطلقت اليوم، تسير بصورة جيدة حتى الآن.

وأضاف «الجيوشي»، في تصريحات لقناة «أون لايف»، اليوم السبت، أن 700 ألف طالب وطالبة تقدموا للامتحان موزعين على نحو 2500 لجنة على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه بصورة عامة فالأجواء هادئة ومطمئنة، إلا أنها لم تخل من بعض الشوائب البسيطة.

وأكد على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل اللجان، مشيرًا إلى تحرير 50 محضرًا للطلاب بسبب حيازتهم المحمول داخل اللجان.

وأوضح أنه في حالة ضبط هاتف محمول داخل اللجنة يتم معاقبة الطالب والملاحظ ورئيس اللجنة ومراقب أول ويستبعدوا من الامتحان نهائيًا، مشددًا على استهداف الوزارة ضبط المنظومة.

وأشار إلى وجود عقوبات مغلظة في حالة وجود مخالفات مثل الشغب والاخلال بسير اللجنة أو محاولة غش أو الغش، موضحًا أنها قد تصل إلى الحبس.