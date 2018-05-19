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كندة علوش تهنئ صناع «يوم الدين» بعد حصول الفيلم على جائزة فرانسوا شاليه من مهرجان كان

الفنانة السورية كندة علوش
الفنانة السورية كندة علوش
كتبت: دينا درويش
نشر فى : السبت 19 مايو 2018 - 6:49 م | آخر تحديث : السبت 19 مايو 2018 - 7:36 م

هنأت الفنانة السورية كندة علوش صناع فيلم "يوم الدين"، لحصوله على جائرة فرانسوا شاليه.

وكتبت كندا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لفيلم يوم الدين وصناعه لحصوله على جائزة فرانسوا شاليه الخاصة في مهرجان كان السينمائي. مبروك للسينما المصرية بهذا الإنجاز المشرف".

الفيلم من بطولة راضي جمال وأحمد عبد الحفيظ، وتعاون فيه شوقي مع مدير التصوير الأرجنتينى فدريكو سيسكا، والمونتيرة إيرين جرينويل، وعمر فاضل الذى ألف الموسيقى التصويرية للفيلم.

جدير بالذكر أن فيلم"يوم الدين" أول فيلم مصري يشارك بهذه المسابقة منذ 6 سنوات.


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