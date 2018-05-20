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ننشر جوائز مهرجان «كان» السينمائي في دورته الـ71

كان - خالد محمود
نشر فى : السبت 19 مايو 2018 - 11:12 م | آخر تحديث : السبت 19 مايو 2018 - 11:12 م

انتهى حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي بدورته 71 وبحضور عدد ضخم من صُناع السينما وجاءت الجوائز كالتالى.

- جائزة السعفة الذهبية:
الفيلم الياباني "Shoplifters" للمخرج هيروكازو كوريدا

- جائزة مهرجان كان الخاصة:
الفيلم الفرنسي "The Image Book" للمخرج جان لوك جودار

- جائزة لجنة التحكيم الكبرى:
الفيلم الأمريكي "BlacKkKlansman" للمخرج سبايك لي

- جائزة أفضل إخراج:
المخرج البولندي باول باولكوسكي عن فيلم "Cold War"

- جائزة أفضل ممثل:
الممثل الإيطالي مارسيلو فونتي عن فيلم "Dogman"

- جائزة أفضل ممثلة:
الممثلة الكازاخستينية سامال يسلياموفا عن فيلم "Ayka"

- لجنة التحكيم الخاصة
لفيلم اللبناني "كفر ناحوم" للمخرجة نادين لبكي

- أفضل سيناريو:
منصافة بين الفيلم الإيطالي "Happy as Lazzaro" للمخرجة أليس روشار، والفيلم الإيراني "3Faces" للمخرج جعفر بناهي

- الكاميرا الذهبية:
الفيلم البلجيكي "Girl" للمخرج لوكاس دونت

- السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير:
الفيلم القصير "ALL THESE CREATURES" للمخرج تشارلز ويليامز

- جائزة الترشيح الخاص للأفلام القصيرة:
الفيلم الصيني "On the Border" للمخرج شو جن وي
 
 


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