ننشر جوائز مهرجان «كان» السينمائي في دورته الـ71

انتهى حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي بدورته 71 وبحضور عدد ضخم من صُناع السينما وجاءت الجوائز كالتالى.
- جائزة السعفة الذهبية:
الفيلم الياباني "Shoplifters" للمخرج هيروكازو كوريدا
- جائزة مهرجان كان الخاصة:
الفيلم الفرنسي "The Image Book" للمخرج جان لوك جودار
- جائزة لجنة التحكيم الكبرى:
الفيلم الأمريكي "BlacKkKlansman" للمخرج سبايك لي
- جائزة أفضل إخراج:
المخرج البولندي باول باولكوسكي عن فيلم "Cold War"
- جائزة أفضل ممثل:
الممثل الإيطالي مارسيلو فونتي عن فيلم "Dogman"
- جائزة أفضل ممثلة:
الممثلة الكازاخستينية سامال يسلياموفا عن فيلم "Ayka"
- لجنة التحكيم الخاصة
لفيلم اللبناني "كفر ناحوم" للمخرجة نادين لبكي
- أفضل سيناريو:
منصافة بين الفيلم الإيطالي "Happy as Lazzaro" للمخرجة أليس روشار، والفيلم الإيراني "3Faces" للمخرج جعفر بناهي
- الكاميرا الذهبية:
الفيلم البلجيكي "Girl" للمخرج لوكاس دونت
- السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير:
الفيلم القصير "ALL THESE CREATURES" للمخرج تشارلز ويليامز
- جائزة الترشيح الخاص للأفلام القصيرة:
الفيلم الصيني "On the Border" للمخرج شو جن وي