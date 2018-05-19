7 استراحات لاستقبال ملاحظين امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

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أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه تم الانتهاء من تجهيز 7 استراحات؛ لاستقبال الملاحظين والمراقبين خلال امتحانات التعليم الفني.

وأضاف وكيل الوزارة عبر بيان صحفي، أن امتحانات العملي للدبلومات الفنية والخط العربي سوف تنطلق اليوم السبت، موضحًا أنه تم إعداد وتجهيز 11 لجنة لاستقبال 820 طالبًا وطالبة بواقع 3 لجان تعليم زراعي و6 لجان تعليم صناعي ولجنتين تعليم تجاري وفندقي.

وأشار إلى الانتهاء من تجهيز مراكز توزيع الأسئلة الرئيسية والفرعية، وإقامة غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية؛ لتقوم بالتواصل الدائم بغرف العمليات الفرعية، التي توجد بجميع الإدارات لمتابعة الامتحانات وتذليل العقبات، والتأكيد على الهدوء وتواجد العناصر الأمنية.

وذكر أنه تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات القانونية وتنفيذها بانضباط لراحة الطلاب.