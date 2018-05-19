«البيئة» تشارك في افتتاحية «مشروعات إنشاء محطات الطاقة الشمسية» بأسوان

شاركت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسوان، في الجلسة الافتتاحية لمشروعات إنشاء محطات الطاقة الشمسية؛ للتأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية أثناء إنشاء المحطات وبعد تشغيلها، وتم خلال الجلسة طرح التوصيات النهائية المتعلقة بالمشروع.

وذكرت الوزارة، أن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة قام بحصر للمقالب العشوائية وأماكن الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة بمراكز محافظة أسوان (أسوان - إدفو - كوم أمبو - دراو - نصر النوبة)، وعمل معاينة للمحطة الوسيطة بمنطقة المحمودية وأماكن الحرق المكشوف بها، كذلك قامت إدارة التفتيش البيئي بالفرع بفحص عوادم السيارات بالتعاون مع إدارة مرور أسوان.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن فرع أسوان قام أيضًا بتنفيذ ندوة بيئية تضمنت التوعية بأضرار البلاستيك وتقديم نصائح إرشادية للمرأة عن كيفية الترشيد والحث على العودة لاستخدام المواد الطبيعية والخامات الصديقة للبيئة، كما تم تنفيذ ورشة عمل حول إعادة تدوير البلاستيك؛ تم خلالها عمل (فلتر مياه بسيط من البلاستيك)، بالإضافة إلى تنفيذ مسرح بيئي بالعرائس للأطفال عن أضرار البلاستيك وكيفية تقليل استخدامه في الحياة اليومية، علاوة على تنفيذ عدد من المسابقات البيئية.

ومن ناحية أخرى، قام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس بتنفيذ ندوة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على التنوع البيولوجي بمركز الإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بحضورعدد من خريجي الجامعات وندوة أخرى تم تنفيذها بمقر الفرع حول نفس الموضوع، وتم التطرق خلالها إلى أهمية الحد من استهلاك الأكياس البلاستيك المضرة بالبيئة، كذلك تم تنفيذ ورشة عمل عن مخاطر الملوثات العضوية الثابتة وكيفية إدارتها، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمستقبل الأرض بمكتبة الإسكندرية.

كما شارك فرع السويس في برنامج تدريبي على كيفية إدارة الحوادث وإعداد خطط الطوارئ بمركز السلام لمواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت، علاوة على تنفيذ برنامج تدريبي في مجال «إعداد خطط العمل البيئي» بالمركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية.