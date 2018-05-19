كوريان شماليان يفران إلى الجنوب

ذكرت وسائل اعلام كورية جنوبية نقلا عن مصدر حكومي أن كوريين شماليين فرا إلى كوريا الجنوبية عبر البحر الأصفر السبت.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إنه "تم رصد سفينة صغيرة في المياه بشمال باينيونج" الجزيرة الواقعة بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين، "على متنها كوريان شماليان أعربا عن رغبتهما في الفرار".

وذكر في وقت سابق أن أحدهما ضابط في الجيش الكوري الشمالي يرافقه مدني. لكن يونهاب أوضحت لاحقا أن المصدر الحكومي صحح ما أورده قائلا إن الشخصين مدنيان.

وأكد مصدر في خفر السواحل ان تحقيقا يجري بدون ان يضيف اي تفاصيل.

وهي المرة الأولى التي يفر فيها كوري شمالي منذ القمة التاريخية التي عقدت بين الكوريتين في أبريل وتعهد فيها البلدان إخلاء شبه الجزيرة بالكامل من الأسلحة النووية والكف عن أي نشاط عدائي.

وفي نوفمبر، فر جندي كوري شمالي إلى الجنوب بعدما أصيب بنيران الجنود الكوريين الشماليين أثناء هروبه.

وفي يونيو، رفض اثنان من طاقم سفينة صيد كورية شمالية يضم أربعة أشخاص العودة وسمح لهما بالإقامة في الجنوب. وبعد شهر، قام 5 أشخاص على متن سفينة أخرى بخطوة مماثلة.