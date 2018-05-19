«لوفيجارو»: المصرى المحتجز فى باريس مدرج على قائمة المشتبه فيهم منذ يناير

غداة إعلان السلطات الفرنسية، أمس، إحباط محاولة اعتداء إرهابى بمادة سامة فى العاصمة باريس والقبض على شاب مصرى، كشفت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية تفاصيل عن الشاب المشتبه به، موضحة أنه من مواليد إسكندرية عام 1998، مقيم فى باريس ومدرج على قائمة المشتبه فيهم بفرنسا «فيش إس» منذ يناير الماضى.

وأضافت الصحيفة فى تقرير لها أنه «فى إطار التحقيق بعد توقيف شخصين من أصل مصرى، يشتبه فى أنهما كان يعتزمان تنفيذ الاعتداء، وبعد الاعتقاد الخاطئ أنهما شقيقان، كشفت التحقيقات أنهما ليسا كذلك، وأطلقت سراح أحدهما».

وتابعت: «إلا أن الشخص الثانى، الذى بات هدفا للشرطة يدعى محمد.م (20 عاما) ، وهو طالب ثانوى انتظام (بفرنسا) ، وكان مدرجا على قائمة المشتبه فيهم بفرنسا «فيش إس» منذ يناير الماضى.

من جانبها، ذكرت مجلة» لوبوان» الفرنسية أن الشرطة الفرنسية، داهمت شقة الطالب المصرى الواقعة بالدائرة الثامنة عشرة فى باريس، فى 11 مايو الماضى، ووجدت أنه مقيم مع والده، وعثرت على مادة الرايسين السامة التى تستخدم فى صنع المتفجرات، وعلى قطع إلكترونية تستخدم فى صنع قنابل».

وأوضحت المجلة نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق أنه خلال عملية تفتيش المنزل، عثرت الشرطة أيضا على جهاز كمبيوتر عليه مقاطع فيديو متطرفة، إلا أن الشرطة غادرت المنزل ذلك اليوم دون اعتقاله، ولكن وضعته تحت المراقبة، وذلك قبيل إلقاء القبض عليه بعد أيام قليلة من عملية المداهمة».

وجاءت مداهمة المنزل عشية الاعتداء بالسكين الذى نفذه إرهابى فرنسى من أصل شيشانى يدعى حمزة عظيموف فى حى الأوبرا بباريس وقتل فيه رجل وجرح خمسة».

ومساء الخميس الماضى، وجهت السلطات إلى صديق عظيموف يدعى عبدالحكيم.أ (20 عاما) وهو فرنسى مولود فى الشيشان تهمة «المشاركة فى مؤامرة إجرامية إرهابية».