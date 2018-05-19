«ميلانيا ترامب» تعود إلى البيت الأبيض بعد خروجها من المستشفى

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خرجت السيدة الأولى «ميلانيا ترامب» من المستشفى، اليوم السبت، بعد خمسة أيام من خضوعها لجراحة في الكلى.

وجاء في بيان صادر عن مكتبها أنها عادت إلى البيت الأبيض حيث تستريح وما زالت في حالة معنوية عالية.

وأشار البيان، أيضا، إلى أن مكتب السيدة الأولى تلقى الآلاف من المكالمات والرسائل الإلكترونية التي تتمنى لها الشفاء.

وأضاف البيان: «نشكر كل من استغل الوقت للتواصل معنا».

وأجرت ميلانيا، 48 عاما، جراحة يوم الاثنين الماضي في مركز «والتر ريد» الطبي العسكري الوطني الواقع شمالي واشنطن.

وزارها الرئيس «دونالد ترامب» عدة مرات خلال الأسبوع وأعرب عن امتنانه في تغريدة عبر موقع تويتر يوم الثلاثاء الماضي تلقيت «الكثير من الحب والدعم»