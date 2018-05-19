وجوه «الأب الروحى» قاسم مشترك فى دراما رمضان

* 21 ممثلا من أبطال العمل يجسدون أدوارا أساسية فى 14 مسلسلا

نجح مسلسل الأب الروحى فى تقديم عدد من الوجوه الشابة، الذين اصبحوا قاسما مشتركا فى العديد من مسلسلات رمضان، فيشارك الفنان محمد عز فى مسلسلين الأول «نسر الصعيد» ويجسد فيه شخصية مسعد هتلر ابن تاجر سلاح كبير فى الصعيد، والذى يدخل فى صراع ساخن مع ضابط الشرطة «زين» الذى يجسده بطل المسلسل الفنان محمد رمضان، والثانى «عوالم خفية» الذى يشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل امام، وهو من تأليف كل من أمين جمال، ومحمد محرز، ومحمود حمدان، وإخراج رامى امام.

اما الفنان «كريم سرور» والفنانة الصاعدة «سارة الشامى» فيشتركان بمسلسلى «رحيم»، «كلبش2»، ويجسد سرور فى العمل الأول دور ضابط امن وطنى شريف يبحث عن الحقيقة بأمر من شعوره بالواجب والمسئولية، وليس بأمر رؤسائه فى العمل، بينما يستكمل دور «رامى» فى مسلسل كلبش 2، وهو امتداد لدوره بالجزء الأول.

بينما تجسد سارة فى مسلسل «رحيم» دور فتاة جامعية، وبنت محمد رياض، الذى تجمعه علاقات خاصة ببطل المسلسل الفنان «ياسر جلال»، وفى كلبش 2 تستكمل دورها بالجزء الأول بتجسيدها لدور شقيقة الضابط سليم الانصارى بطل العمل، والذى يلعب دوره الفنان أمير كرارة.

وعلى صعيد آخر، يواصل الفنان مصطفى ابوسريع نشاطه الفنى بمشاركته فى مسلسل «ابو عمر المصرى»، والذى يلعب بطولته الفنان احمد عز، بينما يشارك مع حمادة هلال للمرة الثانية فى مسلسله الرمضانى الجديد «قانون عمر»، ويجسد دور ميكانيكى خفيف الظل، يتزوج من «ليلى حسين» التى تجسد دور فريدة ابنة عم بطل العمل.

ومن جهة اخرى يجسد «كريم عبدالخالق» دور «خيرى سالم» مقدم شرطة فى قسم الأزبكية يقوم بالتحقيق فى جريمة قتل مع جميع ابطال العمل، وذلك ضمن احداث مسلسل «مليكة» التى تلعب بطولته الفنانة «دينا الشربينى».

وعلى نفس الخط يسير الفنان «احمد جمال سعيد» حفيد الفنان الكبير «فريد شوقي»، ويجسد شخصية ضابط شرطة فى مسلسلين فى نفس التوقيت، وإن كانا مختلفين عن بعضهما تماما، حيث يلعب فى مسلسل «كلبش 2» دور ضابط أمن وطنى، بينما يجسد فى مسلسل «سك على اخواتك» شخصية ضابط بشكل كوميدى، ويظهر كضيف شرف فى مسلسل «عزمى واشجان» بطولة الفنان حسن الرداد وإيمى سمير غانم.

ويظهر الفنان الصاعد «محمد جمعة» فى مسلسل «أبوعمر المصرى» بدور «محمد البحيرى» عمدة المصريين فى بلجيكا، والتى يجسد من خلالها شخص بن بلد يساعد المصريين والعرب، وهو من الادوار المحورية والمؤثرة فى سياق العمل، بينما يقدم جمعة دور المحامى الفاسد «جمال تحسين» فى مسلسل «ضد مجهول»، والذى يقوم بتحويل القضية التى تحارب لأجلها بطلة العمل غادة عبدالرازق لصالحه، وتشتعل الأحداث بين اطراف القضية.

اما الفنانة «هبة عبدالغنى» فتظهر على شاشة رمضان من خلال دور «ام أحمد» فى مسلسل «لدينا اقوال اخرى» بطولة الفنانة يسرا، كذلك تجسد دور «مروة» فى مسلسل «فوق السحاب» بطولة الفنان هانى سلامة ودور «ريا» فى مسلسل «اهو دا اللى صار».

وتجسد «هند عبدالحليم» شخصية «نورهان» فى مسلسل «عوالم خفية»، وهو دور جديد ومختلف عن ما قدمته من قبل وتم ترشيحها للدور من قبل رامى امام.

وبترشيح من المخرج رءوف عبدالعزيز تظهر الفنانة «كارولين عزمى» على شاشة رمضان من خلال مسلسل «فوق السحاب» بشخصية «نادية» فلاحة فقيرة تحدث لها مفاجأة كبيرة تقلب حياتها رأسا على عقب.

فى حين يشارك كل من «عمر الشناوى» حفيد الفنان القدير كمال الشناوى و«عمر زكريا فؤاد» فى مسلسل « كلبش2»، حيث يستكمل «عمر الشناوى» دورة فى الجزء الأول بتجسيده لدور ضابط، بينما يجسد «عمر زكريا فؤاد» دور «اسماعيل» وهو معيد بكلية علوم لديه ميول لإحدى الجماعات الإسلامية والذى تتغير افكاره مع توالى الأحداث.

وفى مسلسل «رحيم» تجسد الفنانة «منى فاروق» دور «بسمة» وهى شخصية جديدة ومختلفة عن ما قدمته من قبل، كما تشارك ايضا بدور آخر فى مسلسل «مليكة» بطولة دينا الشربينى، ويشارك «حسنى شتا» فى مسلسل «ايوب» بدور «صالح العطار» اما الفنانة «اسماء جلال» فتعبر إلى شاشة رمضان عبر مسلسل «نسر الصعيد من خلال دور «عاليا».

ويقدم «محمود حجازى» دورين مختلفين فى رمضان هذا العام، ويجسد وكيل النيابة «عمر فارس رشدى» فى «أبوعمر المصرى»، «باسل» احد ركاب الطائرة فى مسلسل «الرحلة»، وظهر الفنان «محمد محمود عبدالعزيز» بدورين ايضا، الأول فى مسلسل «كلبش2» بتجسيد شخصية السجين «سعيد المرسى»، وشخصية «شريف سميح» فى «فوق السحاب».

من وجوه «الاب الروحى» التى ستظهر على شاشة رمضان الدرامية أيضا الفنان الصاعد «محمد على رزق» ويشارك فى 4 أعمال هى: «رحيم»، و«كلبش2»، و«ابوعمر المصري»، و«ايوب»، والواعد «محمد مهران» والذى يظهر فى مسلسلين هما «امر واقع»، «الرحلة»، كذلك يشارك «محمود متولي» فى «ابو عمر المصري»، و«مليكة».

ويذكر أن مسلسل الأب الروحى يضم عددا ضخما من الممثلين، وشهد الجزء الثانى ظهور أكثر من 127 ممثلا، ما بين النجوم الكبار والوجوه الصاعدة.