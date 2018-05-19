محمد شاهين: أشعر براحة كبيرة في العمل مع يسرا

أعرب الفنان الشاب محمد شاهين، عن سعادته لمشاركة الفنانة يسرا في مسلسلها الرمضاني «لدينا أقوال أخرى»، متابعًا أنه يشعر براحة كبيرة في العمل معها.

وأشاد «شاهين»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، مساء الجمعة، بسيناريو المسلسل، قائلًا: «أعجبت بالسيناريو، منذ أن قرأته لأول مرة».

وعن عدم تقديمه أي أدوار كوميدية منذ فترة طويلة، أوضح أن السبب في ذلك يعود إلى استقباله نصوص تخلو من الكوميديا، مشيرًا إلى حرصه الدائم على اختيار أدوار وتأدية شخصيات جديدة.

ويشارك الفنان محمد شاهين، في المسلسل الرمضاني «لدينا أقوال أخرى»، من بطولة يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا، أحمد حاتم، سامي مغاوري، عبد الرحيم حسن، لطيفة فهمي، وتأليف خالد أبو بكر، وإخراج محمد علي.