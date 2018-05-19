بدء امتحانات الدبلومات الفنية بالإسماعيلية

أدى 10472 طالبًا وطالبة، اليوم السبت، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للدبلومات الفنية بالإسماعيلية، في 46 لجنة بواقع 13 للثانوي التجاري و10 لجان للثانوي الزراعي و23 لجنة للثانوي الصناعي.

وقال فاخر عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن جميع اللجان مجهزة تمامًا لاستقبال الطلاب وتوفير وسائل التهوية والإضاءة، وتجهيز استراحات المراقبين، التي بلغت 67 استراحة منها 40 استراحة للرجال و27 استراحة للسيدات، وتجهيز الاستراحات لاستقبال الملاحظين والمشرفين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية ومراكز توزيع الأسئلة وتوفير التأمين الكافي لها.

وأضاف «عبدالعزيز»، أن المديرية وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع مديرية أمن الإسماعيلية؛ لتأمين اللجان وخطوط توزيع واستلام أوراق الأسئلة والإجابة وبروتوكول مع مديرية الصحة؛ لتوفير الأطباء والزائرات الصحيات باللجان، وتخصيص سيارات الإسعاف لحالات الطوارئ، وتوقيع بروتكول مع مديرية التموين لتوفير الخبز وأسطوانات البوتاجاز في استراحات المراقبين، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية؛ لتلقي أي شكاوى خاصة بسير الامتحانات.