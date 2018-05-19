قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن على المجتمع الدولي مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يأبى الاستسلام لسياسة فرض الأمر الواقع، من الانتهاكات التي تُرتكب بحقه.

وأضاف وزير الخارجية، في كلمته أمام منظمة التعاون الإسلامي، مساء الجمعة، أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمنًا باهظًا من دمائه لتمسكه بحقوقه في امتلاك أراضيه، متابعًا أن سقوط 60 شهيدًا من الفلسطينيين، بأنه عار على قوات الاحتلال والمجتمع الدولي.

وشدد أنه لا شرعية لأي إجراءات تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية، مطالبًا بإجراء تحقيق دولي عادل ونزيه في استخدام قوات الاحتلال للرصاص الحي ضد الفلسطينيين.

وشهدت الأراضي الفلسطينية، الاثنين الماضي، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، الذي جاء بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، ما أسفر عن سقوط 60 شهيدًا وقرابة 3 آلاف مصاب، بسبب استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص الحي.