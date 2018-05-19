السبت 19 مايو 2018 2:32 م القاهرة القاهرة 39.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في الزيادات الجديدة بأسعار تذاكر مترو الأنفاق وفقا لعدد المحطات؟
النتـائـج تصويت

الأهلي لن يشرك الدوليين امام المصري


نشر فى : السبت 19 مايو 2018 - 2:11 م | آخر تحديث : السبت 19 مايو 2018 - 2:11 م

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة أحمد أيوب المدرب العام، راحة سلبية لرباعي الفريق،  سعد سمير ومروان محسن ومحمد الشناوي وأحمد فتحي.

 

وقرر الجهاز الفني إعفاء الرباعي من مباراة المصري المقبلة لمنحهم الراحة المطلوبة قبل معسكر المنتخب المصري.

 

وجاء قرار الجهاز الفني في ظل تلاحم المواسم وضغط المباريات التي يعاني منها كثير من اللاعبين خلال الفترة الماضية .

 

وينتظم رباعي الأهلي في معسكر المنتخب  المقبل  بعد انتهاء فترة الراحة المحددة من قبل الجهاز الفني.

 

ويستعد الاهلي لمواجهة المصري غدا الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الدوري الممتاز وفي آخر جولات الفريق في الموسم الحالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك