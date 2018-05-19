الأهلي لن يشرك الدوليين امام المصري

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منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة أحمد أيوب المدرب العام، راحة سلبية لرباعي الفريق، سعد سمير ومروان محسن ومحمد الشناوي وأحمد فتحي.

وقرر الجهاز الفني إعفاء الرباعي من مباراة المصري المقبلة لمنحهم الراحة المطلوبة قبل معسكر المنتخب المصري.

وجاء قرار الجهاز الفني في ظل تلاحم المواسم وضغط المباريات التي يعاني منها كثير من اللاعبين خلال الفترة الماضية .

وينتظم رباعي الأهلي في معسكر المنتخب المقبل بعد انتهاء فترة الراحة المحددة من قبل الجهاز الفني.

ويستعد الاهلي لمواجهة المصري غدا الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الدوري الممتاز وفي آخر جولات الفريق في الموسم الحالي.